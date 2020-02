Ibovespa recua com receios sobre efeito do coronavírus na economia global

O Ibovespa encerrou em queda ​nesta terça-feira, conforme o surto de coronavírus na China continua ditando volatilidade nos mercados, em meio a dúvidas ainda sobre o efeito na atividade econômica global.

Segundo dados preliminares de fechamento, o Ibovespa <.BVSP> caiu 0,55%,​​ a 114.675,95​ pontos. O giro financeiro da sessão somou 18,5 bilhões de reais.

Nas pontas do índice, Marfrig ​ subiu 7,7%, enquanto Cogna Educação <cogn3.sa​> teve baixa de 4,4%.</cogn3.sa​>

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, Itaú Unibanco evoluiu 0,69%, enquanto Bradesco cedeu 0,37%. Banco do Brasil teve valorização de 0,33% e Santander Brasil ficou estável.

Vale recuou 1,57% e Petrobras PN teve ganho de 1,19%, enquanto Petrobras ON subiu 0,6%.

O índice está 9,6% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa acumula 18,2% de ganho. ​​

Veja o fechamento de outros índices da B3 nesta terça-feira:

– IBrX 100 <.IBRX>:-0,50%, 48.507,98​ pontos.

– IBrX 50 <.IBX50>:-0,49%, 18.669,55 pontos.

– IBrA <.IBRA>:-0,47%, 4.565,66 pontos.

– Índice Small Cap (SMLL) <.SMLL>:-0,03%, 2.894,57 pontos.

– Índice MidLarge Cap (MLCX) <.MLCX>:-0,54%, 2.197,45 pontos.

– Índice Dividendos (IDIV) <.DIVI>:-0,39%, 6.800,91 pontos.

– Índice Financeiro (IFNC) <.IFNC>:-0,24%, 12.715,19 pontos.

– Índice de Consumo (ICON) <.ICON>:-1,13%, 5.414,28 pontos.

– Índice de Energia Elétrica (IEE) <.IEE>:0,15%, 79.744,36 pontos.

– Índice de Materiais Básicos (IMAT) <.IMAT>:-0,54​%, 3.675,18 pontos.

– Índice do Setor Industrial (INDX) <.INDX>:-0,98%, 21.339,74 pontos.

– Índice Imobiliário (IMOB) <.IMOB>:0,03%, 1.415,29 pontos.

– Índice Utilidade Pública (UTIL) <.UTIL>:0,06%, 9.095,37 pontos.

– Índice de BDRs Não Patrocinados-GLOBAL (BDRX) <.BDRX>:0,74%, 8.462,50 pontos.

– Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) <.ISE>:-0,27%, 4.244,53 pontos.

– Índice de Ações com Governança Diferenciada (IGCX) <.IGCX>:-0,51%, 18.453,43 pontos.