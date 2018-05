Ibovespa fecha em queda com exterior, mas Petrobras limita perdas

São Paulo – A bolsa brasileira fechou no vermelho nesta terça-feira, contaminada pelo cenário externo desfavorável a ativos de risco, mas o avanço das ações da Petrobras novamente atenuou a pressão vendedora sobre o principal índice de ações da B3.

As operações também foram influencias pela repercussão de resultados corporativos, entre eles o da CSN e da JBS, no último dia da temporada de balanços no país.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 0,25 por cento, a 85.015 pontos. O volume financeiro somava 13 bilhões de reais.