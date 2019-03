SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira (6), em sessão mais curta na volta do fim de semana prolongado pelo Carnaval no país, em meio a um ambiente mais avesso a risco no exterior e receios com o andamento da pauta econômica nacional.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,42 por cento, a 94.206,88 reais, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro da sessão somava 7,7 bilhões de reais.