Ibovespa fecha em queda com exterior, balanços, pesquisa e vencimentos

São Paulo – O Ibovespa fechou em queda de quase 2 por cento nesta quarta-feira, pressionado pelo viés negativo no mercado internacional, com nova bateria de resultados corporativos e pesquisa eleitoral também ocupando a atenção dos investidores na bolsa paulista.

De acordo com dados preliminares, o principal índice de ações da B3 caiu 1,91 por cento, a 77.101,11 pontos, após ganhos nas duas últimas sessões.

O giro financeiro do pregão somava 9,88 bilhões de reais, em sessão com vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.