Ibovespa fecha em queda à espera de dados de emprego dos EUA

São Paulo – A bolsa paulista fechou com o Ibovespa em queda nesta quinta-feira, 6, mas longe das mínimas da sessão, acompanhando a melhora de ativos de mercados emergentes e antes da divulgação de dados de empregos nos EUA, que podem determinar os próximos movimentos de política monetária do banco central norte-americano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,42 por cento, a 88.663,22 pontos, segundo dados preliminares, após recuar mais de 2 por cento no pior momento, afetado pelo cenário externo adverso com notícias desfavoráveis para a relação sino-americana e queda do petróleo.

O volume financeiro no pregão somava 12,9 bilhões de reais.