Ibovespa fecha em queda de 1,7% e volta à faixa dos 114 mil pontos

São Paulo – O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta quinta-feira (20) em queda de 1,66%, a 114.586,24 pontos, em um dia de cautela nos mercados domésticos e internacionais. Na véspera, o Ibovespa havia subido 1,34% e chegado a 116.517,59 pontos.

O avanço do novo coronavírus e seus impactos sobre a economia global seguiram no radar de investidores – a epidemia teve hoje a sua primeira vítima fatal anunciada na Coreia do Sul.

No Brasil, a queda na cotação de empresas importantes, como a Petrobras, ajudaram a puxar o índice doméstico para baixo.

A instabilidade global, somada à incerteza em relação aos rumos da economia do país, também pode estar levando investidores a retirarem parte do lucro já alcançado até aqui e reduzir temporariamente suas posições na Bolsa de Valores.

“A Bolsa teve um dia ruim, o que pode ser uma correção das altas mais recentes”, disse o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Viera. “Com as incertezas internas e externas, os investidores estão aproveitando para realizar parte dos lucros.”