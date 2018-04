São Paulo – O principal índice acionário da B3 fechou em leve alta nesta quinta-feira, em dia de agenda econômica esvaziada, ganhando algum fôlego com a diminuição nas preocupações sobre as tensões geopolíticas no exterior, enquanto o cenário político local seguiu despertando cautela ajudando a limitar os ganhos.

Com base em dados preliminares, o Ibovespa fechou em alta de 0,2 por cento, a 85.414 pontos. O giro financeiro era de 7,94 bilhões de reais.