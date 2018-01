Ibovespa fecha em baixa, mas segue acima dos 80 mil pontos

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quinta-feira, mas seguiu acima dos 80 mil pontos, com os patamares recordes abrindo espaço para algum ajuste, movimento limitado pelo persistente fluxo estrangeiro.

O Ibovespa fechou em queda de 0,28, a 80.962 pontos.O giro financeiro do pregão somou 9,5 bilhões de reais.

O índice passou a sessão trocando de sinal, subindo 0,22 por cento no melhor momento, quando atingiu nova máxima intradia de 81.367 pontos. Na mínima, cedeu 0,85 por cento.

O saldo de investimento estrangeiro na B3 acumula entrada líquida de 4,5 bilhões de reais no ano até dia 16.

A perspectiva de recuperação econômica no Brasil, a ampla liquidez externa e uma visão favorável para a economia mundial têm ajudado a sustentar o intenso fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, mantendo a perspectiva positiva para a bolsa.

“Hoje tem um pouco de realização, depois das altas recentes… Mas não tem nada que assuste e bolsa continua na tendência de alta”, disse o gerente de renda variável da H.Commcor Ari Santos.

Nesta sessão, dados da China ajudam a corroborar a visão favorável para o exterior. A economia do país asiático cresceu 6,8 por cento no quarto trimestre, um pouco acima do esperado em pesquisa Reuters, de 6,7 por cento.

Destaques

– FIBRIA subiu 5,09 por cento, após anunciar alta no preço de celulose para Europa, América do Norte e Ásia a partir de 1º de fevereiro. SUZANO ganhou 6,87 por cento e KLABIN UNIT subiu 3,55 por cento, após o Bradesco BBI comentar que o setor de papel e celulose ainda tem potencial de ganhos, com a manutenção de preços elevados de celulose e taxa de câmbio favorável.

– LOJAS AMERICANAS PN subiu 2,15 por cento, após o BTG Pactual prever melhora no resultado do quarto trimestre.

– PETROBRAS PN caiu 0,76 por cento e PETROBRAS ON perdeu 0,15 por cento, revertendo os ganhos de mais cedo e após os papéis fecharem na véspera no maior patamar desde outubro de 2014, como o avanço rumo à definição sobre a revisão do contrato de cessão onerosa, após o governo ter criado uma comissão para negociar os termos com a estatal. A petroleira anunciou revisão na política de preços do GLP residencial para aliviar repasses ao consumidor.- VALE ON fechou em queda de 0,67 por cento, após ter subido pouco mais de 1 por cento na máxima da sessão, e indo na contramão do movimento dos contratos futuros do minério de ferro na China, que subiram.

– BRF ON caiu 3,65 por cento, liderando a ponta negativa do Ibovespa, no segundo pregão seguido em território negativo. No ano, porém, papel acumula alta de 3,11 por cento.