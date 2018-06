Ibovespa fecha em baixa e perde 5,8% na semana

O Ibovespa, principal índice de ações da B3, recuou pelo quarto pregão seguido nesta sexta-feira, renovando mínima de fechamento do ano e acumulando na semana perda de quase 6 por cento, em meio ao aumento da percepção de risco dos investidores com o cenário político-eleitoral e o rumo da economia do país.

No fechamento, segundo dados preliminares, o Ibovespa acusou queda de 1,51 por cento, a 72.739 pontos. O volume financeiro somava 13,755 bilhões de reais.

Na semana, o índice acumulou queda de 5,8 por cento, também segundo informações antes do ajuste de fechamento.