Ibovespa fecha em alta, sustentado por Petrobras e bancos

Com as atenções ainda voltadas para o câmbio, o principal índice da bolsa brasileira ficou volátil, mas conseguiu fechar no azul. As ações da Petrobras e do setor bancário ajudaram a sustentar o desempenho positivo do Ibovespa. O índice subiu 0,61% nesta quarta-feira (27), em 107.707,75 pontos.

Nas primeiras horas da sessão, prevaleceu o tom negativo, com o dólar atingindo novos recordes ante o real. Mesmo uma intervenção do Banco Central, no início da tarde, foi suficiente apenas para aliviar a alta do moeda norte-americana, que fechou com avanço de 0,44%, a 4,2586 reais.

Analistas da Rico Investimentos indicaram que a alta volatilidade no mercado deve continuar, diante do impacto da alta do dólar nas perspectivas de inflação e, consequentemente, na duração do ciclo de corte de juros. O mercado elevou a projeção para o IPCA em 2019 para 3,46%, segundo mediana na última pesquisa Focus. Na pesquisa anterior, a estimativa era de inflação de 3,33%.

De todo modo, os negócios na bolsa paulista passaram a refletir mais de perto o otimismo de Wall Street, após dados mostrando aceleração econômica dos EUA no terceiro trimestre, em vez de desacelerar como se esperava. O S&P 500 avançou 0,41%.

Destaques do dia

Petrobras (PN) valorizou-se 0,48%. A petrolífera elevou o preço médio da gasolina nas refinarias em cerca de 4% nesta quarta-feira, segunda alta em pouco mais de uma semana diante da valorização do dólar.

Itaú (PN) e Bradesco (PN) avançaram 0,58% e 1,67%, respectivamente, em sessão positiva para o setor bancário, após a forte queda da sessão anterior

Vale (ON) perdeu 1,25%. A companhia anunciou na noite da véspera que fará uma baixa contábil de ao menos 3,2 bilhões de dólares no quatro trimestre, após reavaliar ativos de metais básicos e carvão.

JBS (ON) ganhou 1,62%, após registrar forte queda nas primeiras horas da sessão. No setor, BRF Foods (ON) perdeu 0,49% e Marfrig (ON) encerrou em alta de 0,28%.

Magazine Luiza (ON) saltou 5,95%. B2W Global (ON) subiu 4,64% e Via Varejo (ON) avançou 4,03%.

Cyrela (ON) e MRV (ON) recuaram 1,57% e 3,75% respectivamente, em meio a receios sobre os impactos da alta do dólar sobre as perspectivas de juros no país, que até recentemente vinham incentivando a retomada da construção civil. A Abecip informou que o financiamento imobiliário com recursos da caderneta de poupança somou 7,53 bilhões de reais em outubro, numa alta de 33% ante mesmo mês de 2018.