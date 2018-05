Ibovespa fecha em alta seguindo bolsas no exterior e com blue chips

São Paulo – A bolsa brasileira fechou em alta nesta quarta-feira, com o Ibovespa acima dos 86 mil pontos, seguindo o viés positivo de praças acionárias no exterior, com as ações Vale e da Petrobras entre as maiores contribuições positivas.

O principal índice do mercado acionário doméstico encerrou o pregão com elevação de 1,65 por cento, a 86.536 pontos, maior patamar desde meados de março. O volume financeiro do pregão somou 11,9 bilhões de reais.