São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em alta pelo nono pregão seguido nesta quinta-feira, chegando a romper o patamar dos 79 mil pontos e renovando máximas históricas intradia e de fechamento, diante da manutenção do bom humor com o cenário externo e com a política local.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 0,96%, a 78.746 pontos. O giro financeiro era de 8,87 bilhões de reais.