Ibovespa fecha em alta guiada por BRF em sessão com vencimentos

O Ibovespa subiu 2,01 por cento, a 85.776 pontos. O volume financeiro do pregão alcançou 13,2 bilhões de reais.

De acordo com o operador da BGC Liquidez Alexandre Soares parte da alta esteve atrelada a movimentos técnicos ligados ao vencimento das opções sobre o Ibovespa, com algumas ‘calls’ (opções de compra) sendo exercidas. Ele também destacou um ambiente de maior apetite a risco global.

A sessão doméstica ainda contou com o começo da temporada de resultados corporativos, incluindo os dados da Weg. Na quinta-feira, Engie é uma das companhias que divulga seus números.

Destaques

– BRF ON disparou 9,51 por cento, em meio a possibilidade do atual presidente-executivo da Petrobras, Pedro Parente, comandar o conselho de administração da empresa de alimentos, conforme sinalizado em reportagem do Valor Econômico. As ações da BRF também reagiram à decisão do governo brasileiro de liberar a produção e certificação sanitária de fábricas da companhia que exportam produtos de aves do Brasil para União Europeia.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiram 3,66 e 3,26 por cento, com a petrolífera acompanhando a elevação dos preços do petróleo no mercado externo. Em meio à notícia sobre BRF, a companhia também informou não haverá qualquer mudança no exercício da função de Parente como presidente da Petrobras, mas que ele pode participar do conselho de administração de uma empresa de fora do grupo, “desde que não exista conflito estrutural de interesses”.

– USIMINAS PNA avançou 8,01 por cento, liderando os ganhos do setor siderúrgico, tendo ainda como pano de fundo declaração da véspera do presidente-executivo da companhia de que a mesma vê espaço para elevar preços de aços vendidos a distribuidores do país em junho.

– VALE ON valorizou-se 3,37 por cento, em sessão de alta do preço do minério de ferro à vista na China, o que tende a favorecer a mineradora brasileira, mas também de elevação nas cotações do níquel.

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,9 por cento, em sessão positiva para o setor bancário como um todo, com BRADESCO PN valorizando-se 3,36 por cento. Também no radar esteve sessão na Câmara dos Deputados para votar mudanças no cadastro positivo.

– EDP ENERGIAS DO BRASIL caiu 2,78 por cento, após alta de quase 4 por cento na véspera. Investidores estão atentos a empresas do setor em meio à disputa em andamento pela aquisição da Eletropaulo, que ainda pode ganhar novos capítulos.

– WEG ON cedeu 0,27 por cento, tendo no radar resultado do primeiro trimestre de 2018, em que a fabricante de motores elétricos e tintas industriais registrou lucro líquido de 285 milhões de reais, alta de 10,6 por cento, mas com aquisição e novos negócios impactando a margem.