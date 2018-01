Ibovespa fecha em alta e renova máxima histórica

São Paulo – O principal índice de ações da B3 fechou em alta nesta segunda-feira, renovando máxima recorde com a ajuda do viés benigno em Wall Street, mas a sessão foi morna, com investidores na expectativa do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As ações da Eletrobras foram destaque positivo no pregão, com as ordinárias chegando a subir mais de 10 por cento na máxima do dia, diante do envio do projeto de lei de privatização da companhia ao Congresso Nacional.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 0,38 por cento, a 81.529 pontos, após um dia de pequenas variações, marcando nova máxima histórica para o fechamento. O volume financeiro do pregão somava 6,9 bilhões de reais.