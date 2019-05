Ibovespa fecha em alta e dólar cai com expectativas sobre Previdência

São Paulo — A bolsa paulista encerrou em alta nesta terça-feira, com agentes do mercado otimistas com a aproximação entre os três Poderes para aprovação de projetos importantes para economia, enquanto os mercados externos mostraram ganhos limitados diante de guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,14%, a 95.947,62 pontos, de acordo com dados preliminares. O giro financeiro da sessão somava 13,5 bilhões de reais.

Dólar

O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com o real entre as moedas de melhor performance no mundo nesta sessão, conforme investidores reduziram prêmios de risco em meio a sinais benignos para a agenda local de reformas.

O dólar à vista caiu 0,27%, a 4,0242 reais na venda.

No mercado futuro da B3, o contrato mais líquido de dólar cedia 0,44%, a 4,0270 reais.