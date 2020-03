Ibovespa fecha em alta de 7% após queda histórica

São Paulo – O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, fechou em alta de 7,12% na tarde desta terça-feira aos 92.195,22 pontos. Ontem, em dia histórico nos mercados brasileiros, o índice caiu mais de 12%. O volume financeiro da bolsa negociado somava 39,40 bilhões de reais.

O Ibovespa subiu apoiado em correções técnicas e expectativas de ações coordenadas de autoridades globalmente para proteger as economias dos efeitos do surto de coronavírus.

Entre as ações mais negociadas no Ibovespa estavam as ações da Petrobras, com alta de 8,72% (PETR4) e 8,63% (PETR3). Os papéis da estatal sobem embalados pela alta de 10% no preço do barril de petróleo (brent) que subia 10% que tem como pano de pano de fundo a reunião convocada pela Rússia para discutir uma possível cooperação com a Organização dos Países.

As ações da Vale também figuravam entre as mais negociadas e fecharam em alta de 18,13%. Os papéis subiram impactados diretamente com o cenário externo em meio a expectativas de estímulos econômicos no mundo.

As ações da Ambev foram as únicas do Ibovespa que fecharam em queda, de 1,16%. Ontem, a concorrente Heineken divulgou um plano de expansão de capacidade no país, em investimento de 865 milhões de reais a ser feito no Paraná. Somado a isso, a companhia pode ser uma das fortemente prejudicadas pelo surto de coronavírus.

