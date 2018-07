Ibovespa fecha em alta de 1,93% e atinge máxima em cerca de seis semanas

São Paulo – O Ibovespa engatou o quarto pregão seguido no azul e fechou em alta de 2 por cento nesta terça-feira, na máxima em cerca de seis semanas, ajudado por comentários do chairman do banco central dos Estados Unidos que reforçaram o cenário de alta gradual dos juros norte-americanos.

O principal índice de ações da B3 subiu 1,93 por cento, a 78.130,30 pontos, maior patamar de fechamento desde 4 de junho. Na máxima, tocou 78.522,17 pontos. O volume financeiro somou 10,32 bilhões de reais.

Em depoimento preparado para um comitê do Senado dos EUA, o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que neste momento a autoridade monetária acredita que o melhor caminho é manter aumentos graduais nos juros.

“O destaque ficou por conta da fala do presidente do Fed”, avaliou o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos.

“A análise é de que a economia norte-americana está vivendo um período de crescimento sustentado, apesar do risco crescente do lado comercial com nações aliadas e rivais. A sinalização de que a taxa-alvo de juros será elevada gradualmente ‘por enquanto’ é vista como sinal de que o ciclo de aperto monetário pode estar perto do fim”, afirmou.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta, também ajudado pelos comentários de Powell, favorecendo o viés benigno no pregão brasileiro.

Após forte correção negativa nos dois meses anteriores, em que perdeu 15,5 por cento, o Ibovespa já acumula em julho ganho de mais de 7,38 por cento, retomando o terreno positivo no ano, com ganho de 2,26 por cento.

Dados de capital externo na Bovespa ajudam a explicar o movimento, uma vez que mostram entradas líquidas de 2,35 bilhões de reais neste mês até o dia 13, após fortes saídas em maio e junho. No ano, porém, o saldo continua negativo.

Participantes do mercado têm citado queda na liquidez do pregão, em meio às férias no Hemisfério Norte e sem novidades relevantes no cenário político-eleitoral no Brasil, enquanto o quadro econômico ainda não traz sinalizações animadoras.

De acordo com números no site da B3, o giro financeiro médio na bolsa está em 8,85 bilhões de reais em julho contra 11,67 bilhões em 2018 e 13 bilhões em junho.

Investidores também estão na expectativa da temporada de resultados de companhias brasileiras, com WEG abrindo a safra das empresas listadas no Ibovespa na quarta-feira, antes da abertura do pregão.

A equipe de análise e estratégia da XP Investimentos afirmou em relatório nesta terça-feira que, no geral, espera crescimento nos lucros em relação ao ano anterior, embora mais fraco, o que pode ser explicado pela greve dos caminhoneiros em maio.

“Essa tendência deve continuar nos próximos trimestres, mas a sustentabilidade depende do resultado das eleições”, afirmaram.

Destaques

– WEG avançou 4,30 por cento, antes da divulgação do balanço do segundo trimestre na quarta-feira. A previsão do Itaú BBA é de que as recentes aquisições, os novos contratos para energia solar e a desvalorização do real devem impulsionar o crescimento da receita e contrabalançar margens pressionadas. A expectativa é de alta de 26,5 por cento na receita, a 2,886 bilhões de reais. A empresa divulgou após o fechamento que seu conselho de administração aprovou dividendo intermediário de 172,8 milhões de reais a ser pago em 15 de agosto.

– VALE valorizou-se 1,4 por cento, apesar da queda do preço do minério de ferro à vista na China <.IO62-CNO=MB>, respondendo pela maior contribuição positiva para o Ibovespa em razão do peso relevante que tem no índice. Na véspera, a mineradora divulgou recorde de produção e venda de minério de ferro e pelotas no segundo trimestre.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiram 2,29 e 3,34 por cento, respectivamente, tendo como pano de fundo desempenho misto dos preços do petróleo no exterior e dados que mostraram queda na produção da estatal pelo segundo mês consecutivo, com recuo de 1,5 por cento ante maio, para uma média de 2,03 milhões de barris por dia (bpd).

– ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,88 por cento, em sessão de alta generalizada no setor bancário listado no Ibovespa. O maior banco privado do país anunciou nesta terça-feira o lançamento da adquirente de meios de pagamento POP Credicard, que será focada em micronegócios e será isenta de mensalidade, com planos de atingir base de 100 mil a 150 mil clientes nos próximos meses.

– ESTÁCIO caiu 4,10 por cento. Em relatório sobre expectativas para os resultados do segundo trimestre, analistas do Itaú BBA calculam que iniciativas de eficiência e o programa de parcelamento DIS devem continuar a beneficiar margens na base ano a ano, embora mudanças de contabilidade devem pesar na linha de provisões da empresa de educação superior.