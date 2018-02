Ibovespa fecha em alta de 0,69% guiado por Petrobras

São Paulo – O principal índice de ações da B3 fechou em alta nesta quinta-feira, em movimento guiado pelas ações da Petrobras, enquanto Bradesco foi destaque negativo após resultado trimestral.

O Ibovespa subiu 0,69 por cento, a 85.495 pontos. O volume financeiro foi novamente forte e totalizou 12,3 bilhões de reais.

Profissionais da área de renda variável ouvidos pela Reuters citavam tanto investidores estrangeiros como locais comprando ações brasileira nesta sessão.

Dados de fluxo da B3 até o dia 30 de janeiro mostravam entrada líquida de mais de 9 bilhões de reais na bolsa brasileira este ano. E o fato de os papéis domésticos ainda não estarem exatamente caros para essa classe de investidor endossava apostas de novas altas no pregão.

Estrategistas de renda variável de modo geral têm um cenário de continuidade do tom positivo na bolsa em fevereiro, com base na perspectiva de retomada econômica e entrada de recursos de estrangeiros, embora não descartem algum respiro.

Em seu relatório gerencial de janeiro do fundo Adam Icatu Previdenciário FIC FIM, a equipe da Adam Capital destacou que a forte presença de investidores estrangeiros fortaleceu a boa performance dos ativos brasileiros no mês passado, com destaque para a posição comprada em bolsa de valores, que, na visão deles “ainda tem bastante espaço para valorização”.

Destaques

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 4,16 e 3,90 por cento, respectivamente, tendo como pano de fundo a alta dos preços petróleo no exterior e relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação das ações da companhia de ‘venda’ para ‘neutra’

– BRADESCO PN e BRADESCO ON caíram 2,65 e 2,87 por cento, entre as maiores quedas do índice, em meio à reação negativa para o resultado trimestral do banco, que, entre outros pontos, mostrou aumento nas provisões para perdas com calotes. ITAÚ UNIBANCO subiu X por cento.

– BB SEGURIDADE subiu 2,6 por cento, em meio à notícia do jornal O Estado de São Paulo de conclusão da renegociação da parceria entre o Banco do Brasil e a espanhola Mapfre, que deve recomprar as participações que estão sob o guarda-chuva da Mapfre BB SH2, coligada da BB Seguridade.

– CIELO fechou com acréscimo de 0,33 por cento antes da divulgação de seu resultado, prevista para após o fechamento do mercado brasileiro. Analistas do Santander Brasil esperam um recuperação morna nos números da empresa de meios de pagamentos a partir da melhoria do cenário macroeconômico.

– CYRELA subiu 3,67 por cento, com operadores citando desmonte de posições vendidas.