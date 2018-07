Ibovespa fecha em alta com bancos e supera os 80 mil pontos

São Paulo – O Ibovespa fechou em alta de mais de 1 por cento nesta quarta-feira, superando os 80 mil pontos pela primeira vez desde maio, puxado principalmente pelo desempenho dos bancos, após resultado trimestral robusto do Santander Brasil.

O principal índice de ações da B3 subiu 1,34 por cento, a 80.218,04 pontos, maior patamar desde 23 de maio. O volume financeiro somou 10,1 bilhões de reais.

Para o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, os balanços se destacaram neste pregão, com o resultado de Santander Brasil gerando expectativas positivas para o desempenho de Bradesco, Banco do Brasil e Itaú Unibanco.

“A temporada de balanços do segundo trimestre foi aberta na semana passada e acreditamos que deve seguir surpreendendo positivamente, gerando valor nas ações das empresas”, afirmou, chamando atenção também para os números do Grupo Pão de Açúcar.

Além dos resultados, o gestor Igor Lima, sócio da Galt Capital, acrescentou que vê melhora no ambiente eleitoral, com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, costurando bem as arestas do acordo de coalizão até o momento.

O noticiário externo endossou a alta local, com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, expressando desejo de reduzir tarifas e aliviar as tensões no comércio internacional.

A CNBC também informou, citando a agência Dow Jones que, por sua vez, citou uma fonte oficial da UE, que Trump assegurou concessões da União Europeia para evitar uma guerra comercial.

Em Wall Street, o S&P 500 encerrou com acréscimo de 0,91 por cento.

Destaques

– SANTANDER BRASIL UNIT subiu 5,26 por cento, após divulgar lucro recorrente de 3,025 bilhões de reais no segundo trimestre, elevação anual de 29,6 por cento, refletindo uma combinação de alta robusta do crédito e controle das despesas operacionais e com provisões para calotes.

– ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 3,15 por cento, enquanto BRADESCO PN valorizou-se 1,82 por cento na véspera da divulgação de seu balanço trimestral, previsto para a quinta-feira antes da abertura do pregão. BANCO DO BRASIL subiu 1,6 por cento.

– GPA PN saltou 7,68 por cento, tendo o melhor desempenho dentro do Ibovespa, após divulgar lucro líquido consolidado de 526 milhões de reais no segundo trimestre, um resultado quase cinco vezes maior que o apurado no mesmo intervalo de 2017.

– GOL PN subiu 6,69 por cento, favorecida pela queda do dólar ante o real, com a cotação caindo a 3,6982 reais na mínima da sessão, o que tem efeito sobre os custos de companhias aéreas. AZUL PN, que não está no Ibovespa, avançou 4,08 por cento.

– VALE encerrou com alta de 0,86 por cento, tendo como pano de fundo leve avanço do preço do minério de ferro na China, antes da divulgação do balanço do segundo trimestre, previsto para depois do fechamento do mercado. O Credit Suisse espera Ebitda de 4 bilhões de dólares.

– PETROBRAS PN subiu 1,53 por cento e PETROBRAS ON avançou 1,28 por cento, em dia de alta do petróleo no exterior. A petrolífera de controle estatal entrou em negociação com grupo apoiado por EIG para venda de polos maduros, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

– CIELO caiu 2,07 por cento, liderando a ponta negativa do Ibovespa. Chinchila, da Terra Investimentos, destacou que a companhia divulga balanço na segunda-feira, mas em razão da crescente concorrência no setor de pagamentos não deve entregar bons resultados, o que tem pesado no papel.

– EMBRAER recuou 0,95 por cento, na esteira da queda do dólar ante o real. Além disso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que teve negado pela Justiça do Trabalho um pedido para obrigar o governo federal a condicionar a venda de parte da Embraer para a norte-americana Boeing a garantias de preservação de empregos.