Ibovespa fecha em alta após dia volátil, mas acumula perdas em agosto

São Paulo – A bolsa fechou a sexta-feira com o Ibovespa em leve alta, com bancos e Petrobras entre as maiores contribuições positivas, no em sessão volátil, em linha com ocorrido ao longo de agosto, com especulações ligadas à disputa presidencial dividindo o foco com eventos na cena externa.

De acordo com dados preliminares, o principal índice de ações da B3 subiu 0,49 por cento, a 76.780,86 pontos. O volume financeiro da sessão somava 8,37 bilhões de reais.

Na semana, também conforme dados pré-ajuste de fechamento, o Ibovespa contabilizou um acréscimo de 0,68 por cento, mas em agosto acumulou queda de 3 por cento.