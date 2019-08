Bolsa avança 3,5% na semana, mas fecha agosto no vermelho

Por pouco, o Ibovespa não conseguiu reverter as fortes perdas de agosto – um mês marcado por forte volatilidade, com a piora no conflito entre as maiores potências globais e receios de uma nova recessão. O principal índice da bolsa brasileira subiu 0,61% nesta sexta-feira (30) aos 101.134 pontos. Com isso, encerrou o mês em ligeira baixa de 0,66%.

Foi o segundo pior mês do ano, perdendo apenas para fevereiro, quando o indicador cedeu 1,86%. Na semana, contudo, o índice da B3 avançou 3,54%.

O desempenho de agosto teria sido pior, não fosse o avanço de 0,4% do PIB brasileiro (soma das riquezas do país) no segundo trimestre, divulgado na quinta-feira (30). Foi o dado interno mais positivo do mês, que começou positivo com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara e encaminhamento ao Senado, mas escorregou com um noticiário turbulento no exterior.

Nesta sexta, foi positiva a notícia de que equipes de negociadores comerciais de China e Estados Unidos estão mantendo uma comunicação eficaz para encerrar a tensão comercial, segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês. Os dois países travaram um embate tarifário de centenas de bilhões de dólares que se intensificou em agosto.

“O finalzinho do mês foi mais positivo para as bolsas internacionais com a retórica menos beligerante de autoridades americanas e chinesas”, destacou a Coinvalores, ponderando que, apesar de discursos mais amenos, tarifas de parte a parte estão marcadas para passar a valer no primeiro dia de setembro.

Para a equipe da Coinvalores, o mercado continua acompanhando o desenrolar das negociações, que deve seguir sendo o principal direcionador das bolsas no curto e médio prazos, conforme nota distribuída a clientes.

Os índices de Wall Street não tiveram direção comum nesta sexta-feira, à medida que investidores se mantiveram cautelosos antes de um final de semana prolongado no qual uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos sobre importações chinesas deve entrar em vigência.

Destaques do Ibovespa

A varejista Lojas Americanas figurou entre as maiores altas do Ibovespa, após o anúncio de que a companhia discute firmar uma parceria com a BR Distribuidora para lojas de conveniência. A ação avançou quase 3%.