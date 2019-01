Ibovespa fecha acima de 92 mil pontos e renova recorde

O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira e acima de 92 mil pontos pela primeira vez na sua história, após sessão sem tendência única, favorecido pelo avanço das bolsas norte-americanas em meio a expectativas de desfecho benigno nas negociações comerciais entre EUA e China nesta semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,36 por cento, a 91.031,86 pontos, após oscilar da mínima de 91.063,90 pontos à máxima de 92.230,99 pontos. O volume financeiro somou 14,18 milhões de reais.

Em Wall Street, o viés positivo pelo terceiro pregão consecutivo era ditado por esperanças de que Washington e Pequim alcancem um acordo para encerrar um embate comercial que tem estressado os mercados financeiros. As negociações continuarão na quarta-feira.

Na visão do analista Filipe Villegas, da corretora Genial, a bolsa paulista segue o desempenho dos mercados globais, mas com fôlego menor, já que investidores esperam uma sinalização mais clara sobre os esforços do novo governo, principalmente o posicionamento em relação à reforma da Previdência.

De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os detalhes da proposta de reforma da Previdência que será levada ao Congresso pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ainda estão em aberto.

A divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira e o discurso do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, na quinta-feira corroboram posições mais comedidas, acrescentou o analista.

Na última semana, o Ibovespa chegou a 92.701 pontos na máxima da sessão de sexta-feira após Powell adotar um discurso considerado amigável quanto ao aperto monetário nos EUA, enquanto dados de emprego mostraram uma economia ainda saudável.

Villegas também chamou a atenção para a movimentação dos estrangeiros na bolsa paulista neste ano, com o saldo dos primeiros pregões negativo em 1,767 bilhão de reais. “Acaba sendo um breque”, acrescentou. Em 2018, as saídas de recursos do segmento Bovespa superaram as entradas em 11,5 bilhões de reais.

Para o gestor Marco Tulli, da mesa de Bovespa da Coinvalores, o ruído político recente no Brasil corrobora alguns ajustes e movimentos de realização de lucros, mas o tom continua favorável para as ações brasileiras. “Ainda assim, podemos esperar um mês bastante volátil”, ressaltou.

Destaques

– BRF subiu 6,21 por cento, maior alta do Ibovespa, com operadores citando perspectivas positivas sobre a negociação EUA-China, que pode trazer alívio para os preços de commodities como a soja, beneficiando a fabricante de alimentos. A ação, contudo, segue nos patamares do final de 2018, ano em que acumulou um declínio de 40 por cento.

– ELETROBRAS ON avançou 5,10 por cento, ajudada por declarações do presidente do BNDES, Joaquim Levy, entendidas no mercado como favoráveis à privatização de elétrica de controle estatal. ELETROBRAS PNB fechou em alta de 3,35 por cento.

– VALE valorizou-se 0,96 por cento, em linha com a alta dos preços do minério de ferro no exterior, que também se refletiu em ações de mineradoras negociadas em bolsas na Europa. Analistas do BTG Pactual reforçaram recomendação de compra para a ação da Vale.

– ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,27 por cento, endossando o fechamento positivo do Ibovespa, em sessão sem sinal único para as ações de bancos, com BRADESCO PN em alta de 0,61 por cento, BANCO DO BRASIL perdendo 1,13 por cento e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,96 por cento.

– B2W subiu 4,63 por cento e LOJAS RENNER avançou 3,22 por cento, em dia sem tendência clara também no setor de varejo, com VIA VAREJO mostrando declínio de 4,72 por cento e MAGAZINE LUIZA caindo 0,81 por cento.

– PETROBRAS ON perdeu 0,53 por cento e PETROBRAS PN cedeu 0,6 por cento, na contramão da alta do petróleo no exterior e tendo como pano de fundo noticiário desencontrado sobre o desfecho da revisão da cessão onerosa.

– GOL PN perdeu 1,3 por cento, após divulgar a prévia operacional do quarto trimestre, quando deve ter registrado margem operacional entre 19,5 e 20 por cento e fluxo de caixa operacional de 450 milhões a 500 milhões de reais. Mais cedo, os papéis chegaram a subir 2,1 por cento. Em 2018, os papéis avançaram mais de 70 por cento.