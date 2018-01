Ibovespa exibe leve alta, limitada por exterior e cautela

São Paulo – A Bovespa opera em leve alta desde a abertura, acima do patamar dos 81 mil pontos, embalada pelos recordes sucessivos renovados nas últimas sessões. Nesta segunda-feira, 22, no entanto, o fôlego é limitado pelo cenário externo, neste terceiro dia de paralisação parcial do governo Donald Trump.

Internamente, traz certa cautela a proximidade do julgamento, na quarta-feira, de recurso do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) sobre o caso do tríplex do Guarujá.

Às 10h45, o Ibovespa avançava 0,21%, aos 81.393.04 pontos.

Em Wall Street, sem um acordo no Congresso americano para elevar o teto da dívida federal e estender o financiamento da máquina pública, os futuros exibem perdas moderadas, já que a leitura é de que o impasse orçamentário está relacionado a disputas políticas e não deve causar impacto à economia dos Estados Unidos.