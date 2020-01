Ibovespa engata recuperação e volta aos 118 mil após maior queda do ano

São Paulo – As negociações na Bolsa engataram o tom de recuperação nesta quarta-feira (22). Após ter a pior queda do ano no último pregão, o Ibovespa subiu 1,17% e terminou em 118.391,36 pontos. A alta ocorre em linha com os principais mercados internacionais, que também retomaram parte das perdas de ontem (21), que foram impulsionadas pelo temor de que o coronavírus da China provocasse uma epidemia.

Nesta quarta, algumas medidas tomadas pelo governo chinês, como a suspensão dos suspensão de serviços de transporte para a cidade de Wuhan – local de origem da doença – agradaram os investidores. O fato de essa cidade ter sido colocada em quarentena foi positivo para o mercado”, disse. Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos.

Apesar do coronavírus ter adicionado certa tensão em mesas de operações, Cantreva vê a manutenção da tendência de alta nas bolsas globais. “O cenário ainda é bastante positivo para o mercado de ações no mundo. Enquanto tiver alguns casos aqui e outros lá ainda é administrável”.

Por outro lado, Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus projeta um cenário mais conturbado para os próximos dias. “A alta de hoje é momentânea e tem que tomar muito cuidado com qualquer euforia, até porque a gente está vendo aumentar a preocupação com o coronavírus”, afirmou.

Na Bolsa, a maior alta do Ibovespa ficou com as ações da siderúrgica Usiminas, que dispararam 13,93% tendo no radar o anúncio de elevação do preço do aço noticiado pelo Valor e confirmado por EXAME. A CSN, que também deve aumentar o preço do aço, subiu 6,96%. Os papéis da Gerdau e Vale se valorizaram 0,63% e 0,48%, respectivamente.

Mas, devido à maior representatividade na carteira do Ibovespa, foram as ações da B3 (administradora da Bolsa) que impulsionaram o índice de volta aos 118 mil pontos. Nesta terça, os papéis da companhia subiram 6,26%. Após terem caído 9,95% em dezembro tendo como pano de fundo o processo de arbitragem que abriu espaço para concorrência, os papéis da companhia já acumulam alta de 10,54% em janeiro.

Os papéis da Eletrobras também tiveram uma sessão bastante positiva, se valorizando 5,59% e fechando cotados a 41,78 reais. A alta ocorre após analistas do Itaú BBA projetarem um potencial de valorização de 69,48% em caso de privatização. Em relatório o banco de investimento prevê uma redução de custos de 2,1 bilhões de reais com a Eletrobras privatizada.