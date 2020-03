Ibovespa é paralisado pela 2ª vez e vira meme em dia de pânico

São Paulo — Na manhã desta quinta-feira (12), o Ibovespa passou por dois “circuit breakers”. O primeiro foi logo na abertura do índice, quando ele caiu 12% e as negociações foram interrompidas por meia hora. Poucos minutos depois da retomada, o Ibovespa recuou 15,4% e as transações foram interrompidas novamente só que por uma hora.

Apesar das perdas, o mercado financeiro não perdeu o bom humor e o quarto “circuit breaker” da semana gerou memes nas redes sociais. Confira: