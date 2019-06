Bolsa e dólar: entre a cautela na política e o clima de festa no exterior

Assunto que dominou esta segunda-feira (10), o vazamento de conversas envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, gerou barulho, mas não foi suficiente para azedar de vez o humor dos investidores. O tom positivo com o fim da tensão entre o governo Trump e o México, no final de semana, ajudou a amenizar a tensão no cenário local.

O principal índice de ações da bolsa, o Ibovespa, fechou em leve queda de 0,36% nesta segunda, aos 97.466 pontos. Já o dólar fechou em leve alta frente ao real de 0,18%. A moeda terminou negociada a R$ 3,8846, em dia de baixo volume de negócios.

No exterior, Wall Street operou seus principais índices no azul, com o impacto positivo da decisão dos Estados Unidos de abandonar os planos de adotar tarifas sobre produtos mexicanos. A notícia também favoreceu os mercados no Brasil, ajudando a amenizar os efeitos negativos do caso Moro.

Mercado atento a desdobramentos do caso Moro

No domingo, o site “Intercept Brasil” publicou reportagens mostrando suposta colaboração entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da operação Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, em torno de estratégias de investigação para implicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em atos criminosos.

O jornalista responsável pelo Intercept, Glen Greenwald, afirmou ter recebido o material de fonte anônima e que tem ainda áudios, vídeos, fotos e documentos não divulgados. O Ministério Público Federal divulgou nota afirmando ter sido vítima de um ataque hacker.

Segundo a consultoria independente de investimentos Levante, os possíveis desdobramentos do caso vão ditar o humor dos mercados nos próximos dias. “Não há clareza das consequências do vazamentos de conversas do ministro Moro”, escreveu o estrategista-chefe Rafael Bevilacqua em relatório.

A equipe da XP Investimentos não descarta que o caso tenha repercussões adicionais, bem como coloca em xeque o ministro mais popular do governo do presidente Jair Bolsonaro. Para a equipe da Coinvalores é mais uma crise para o governo contornar em pleno avanço da reforma da Previdência.

Nesse sentido, notícias na mídia afirmavam nesta segunda-feira que o relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), vai apresentar seu parecer na quinta-feira, uma vez que deve fazer alterações.

Para a equipe da Brasil Plural, o cenário político se tornou mais favorável à aprovação da reforma da Previdência nas últimas semanas, conforme nota a clientes.

“Bolsonaro cessou as críticas à ‘velha política’ e tem acenado com diálogo construtivo com os demais Poderes, ao mesmo tempo em que o Congresso exerce cada vez mais seu protagonismo em relação à agenda do país ao reforçar suas prerrogativas e reafirmar seu compromisso com as reformas.”

Destaques do Ibovespa

O pregão foi negativo para as ações do setor financeiro. Os bancos BRADESCO e ITAÚ UNIBANCO recuaram mais de 1%, entre as maiores pressões de baixa no Ibovespa, após acumularem três semanas seguidas de valorização.

As ações da estatal PETROBRAS também fecharam em baixa, após o anúncio de que fará uma oferta secundária de 241,34 milhões de ações detidas pela Caixa Econômica Federal. Também foi dia de falta de tendência clara dos preços do petróleo.

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) cedeu mais de 2%. Segundo o jornal “O Estado de Minas”, deputados à frente dos blocos que detêm a maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais criticam a imposição feita pelo Tesouro Nacional de privatizar a Cemig e o congelamento de salários.