Ibovespa dispara com menor propagação de coronavírus e estímulos

O Ibovespa volta a registrar fortes ganhos nesta terça-feira, 7, refletindo a perspectiva de que a velocidade de propagação do coronavírus perca força na Europa e nos Estados Unidos. No radar dos investidores, também está o pacote de estímulos de 1 trilhão de dólares anunciado pelo governo japonês – o montante equivale a um quinto do PIB do Japão. Às 10h57, o principal índice da bolsa brasileira subia 6,85% e marcava 79.158,85 pontos.

No mercado, havia bastante preocupação sobre como seria o avanço da doença, nesta semana, nos EUA, tendo em vista que o presidente Donald Trump havia dito que seria uma das mais difíceis. No entanto, governadores de dois dos estados mais afetados, Nova York e Nova Jersey, disseram já ver um “achatamento” da curva de contágio em seus territórios.

Na Alemanha, o número de pessoas recuperadas superou o de novos infectados pela primeira vez. Já a China teve seu primeiro dia sem registrar mortos pela doença.

Analistas da Guide Investimentos veem a recuperação dos mercados como positiva, mas ainda acham cedo para afirmar que o pior já passou. “Tendo em vista que os dados que apontarão para os estragos nestas economias apenas começaram a ser divulgados, acreditamos que continuaremos tendo dias de forte volatilidade nas próximas semanas”, escreveram em relatório.

Com o maior apetite a risco no mundo, as principais bolsas de valores do mundo tinham mais um dia de ganhos expressivos. Nos EUA, o S&P 500 subia 2,59%, enquanto o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 2,74%.

Também repercute entre os investidores a possibilidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) chegar a um acordo para cortar a produção. Nesta manhã o petróleo WTI e brent subiam pouco mais de 2%.

Na bolsa, as ações da Petrobras subiam cerca de 6,5%, também tendo como pano de fundo a descoberta de um novo poço na Bacia de Campos. Em comunicado, a estatal informou que está avaliando a melhor forma de explorar a área e o potencial da descoberta.