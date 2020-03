Ibovespa dispara 13% e volta aos 80.000 pontos com busca por ações baratas

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, abriu em alta de 10% nesta sexta-feira. Por volta das 10h40, subia 13,3%, para 82.236 pontos. Os investidores estão procurando ações baratas para comprar após a bolsa recuar 26% nesta semana. O dólar comercial, referência nas transações entre empresas e bancos, começou o dia em queda de 1%, vendido a R$ 4,738. O turismo,

Em todo o mundo, depois de vários dias de pânico por conta da preocupação com os efeitos negativos da pandemia de coronavírus sobre a economia, o clima hoje está mais tranquilo. As bolsas europeias começaram o pregão em alta, e os índices futuros americanos também apontam para um início de negócios com valorização das ações.

O anúncio do Federal Reserve, o banco central americano, de que vai injetar 5 trilhões de dólares no sistema financeiro para diminuir a aversão dos investidores ao risco está ajudando a melhorar o humor nos mercados. A notícia de que os casos de novas infecções na China, epicentro da pandemia, diminuíram para menos de 10 hoje também aliviam a tensão ao mostrar que o ciclo do surto tem um fim. No Brasil, a antecipação do 13o. salário para os aposentados e as especualações de que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser liberado animavam o mercado.