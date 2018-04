Ibovespa deve abrir em alta, seguindo o ritmo do exterior

São Paulo – Nessa ponte de feriado, a bolsa abre o pregão com volume de negócios reduzidos. Na avaliação de Luiz Mariano de Rosa, sócio da Improve Investimentos, há indicativos de melhora para o Ibovespa desde a semana passada e há a possibilidade de iniciar a sessão valorizando como indicava o índice futuro que, às 9h26, exibia leve alta de 0,17%, aos 87.150 pontos.

No entanto, ressalta, se o dólar seguir fortalecido frente ao real – às 9h23 a divisa dos Estados Unidos subia 0,26% cotada a R$ 3,4717 -, é a bolsa quem vai ceder. “Não há força no mercado acionário para firmar alta e hoje, com pouco volume, mais ainda”, disse.

Na cena interna, hoje a B3 promove evento que marca o início de negociação das ações do Banco Inter (BIDI4). As ações serão negociadas no segmento Nível 1 da Bolsa. Em um primeiro momento, após a divulgação do anúncio de início das negociações, as ações serão bloqueadas até a homologação do aumento de capital social do banco decorrente da Oferta Primária pelo Banco Central. Por ora, são negociados apenas units (depósito de ações), que aglutina quatro ações preferenciais.

Agora pela manhã, o Banco Central apresenta o resultado primário do setor público consolidado, que traz as contas do Governo Central, Estados, municípios e suas respectivas estatais. De acordo com o Projeções Broadcast, a expectativa é de déficit entre R$ 28,445 bilhões e R$ 22 bilhões.

Sem outros indicadores relevantes ou balanços a serem divulgados internamente hoje, as decisões dos investidores devem ser pautadas pelo movimento dos ativos e a agenda externa. Nos Estados Unidos, o departamento do Comércio apresenta os gastos de consumo e da inflação (PCE) referente à março. De acordo com relatório da LCA, o núcleo da inflação deverá se acelerar em termos interanuais, por conta de uma base de comparação deprimida. Na margem, a variação deverá se manter em 0,2%. Também, há pouco, os índices futuros no mercado americano subiam levemente.

As commodities também pesam sobre as ações das empresas brasileiras correlatas, uma vez que as cotações dos contratos futuros de petróleo apontam para baixo assim como o recuo do preço do minério de ferro nos portos chineses.