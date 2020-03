Ibovespa despenca na semana; outra crise na Vale? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Até onde vai? Ibovespa já caiu 9% na semana com coronavírus

O vírus pode atrasar ainda mais a tão esperada aceleração do Produto Interno Bruto em meio à redução da atividade econômica no exterior

Navio encalhado no Maranhão pode agravar crise de imagem da Vale

Os problemas com a embarcação, que carregava minério de ferro da companhia, afetariam, em última instância, até o caixa da mineradora

________________

Dados sobre emprego nos EUA deve mostrar força antes de coronavírus

Relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho deve mostrar criação de 175 mil postos de trabalho em fevereiro

Produtividade cai 1% em 2019, diz FGV

Queda pode ser explicada pela lentidão da retomada dos investimentos e a elevada informalidade no mercado de trabalho

Natura: Lucro do 4º trimestre cai 94,2%, ante o 4º trimestre de 2018

Segundo a empresa, resultado inclui impacto de R$ 206,6 milhões em impostos relacionados à reestruturação societária e aquisição da Avon

Novos protestos no Chile ameaçam a recuperação da economia

Nesta sexta-feira, a capital Santiago deve registrar novas manifestações contra o governo chileno

MEC muda concessão de bolsas de pesquisa: 84 mil alunos afetados

Ministério da Educação vai unificar critérios para concessão de bolsas, com parâmetros que vêm sendo criticados por pesquisadores

Após surpresa do Fed, Brasil lidera apostas em corte de juro entre latinos

Há apenas um mês, taxas de swap no Brasil não precificavam corte dos juros. Agora, mostram probabilidade de 60% de um corte de 50 pontos-base em março

Política e mundo

João Amoêdo deixa presidência do Novo

Empresário será substituído por Eduardo Ribeiro, ex-presidente do Diretório Estadual de Santa Catarina

Enquanto você desligou…

Peixe Urbano nega negociar compra de Grow Mobility

Fontes com conhecimento no assunto haviam informado que a startup estaria em negociações diretas com o investidor Felipe Henriquez

Presidente da CVC renuncia e será substituído por ex-Smiles

O anúncio da saída de Luiz Fogaça acontece dias após a CVC ter revelado no último final de semana que constatou indícios de erros em sua contabilidade

IPO da Vamos pode movimentar até R$ 1,5 bilhão

A operação terá a oferta primária de 36,666 milhões de ações, além de outras 19,4 milhões da oferta secundária

Cia Hering tem queda no lucro do 4º tri e prevê investimento maior em 2020

Pressionada por fraqueza nas vendas da companhia no país, a empresa registrou um recuo de 34% no lucro líquido dos últimos três meses de 2019

CCR reverte prejuízo e lucra R$ 392,6 milhões no 4º trimestre

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado saltou 180,4% no último trimestre de 2019, para R$ 1,5 bilhão, na comparação anual

Escalada do mercado acionário impulsiona lucro da B3 no 4º trimestre

Lucro recorrente da empresa cresceu 21% nos últimos três meses de 2019, mas ficou abaixo das previsões

GPA faz acordo para vender 43 imóveis por quase R$ 1,25 bilhão

A operação foi acertada dentro de plano da companhia de reduzir endividamento e acelerar a conversão de lojas Extra Hiper para o atacarejo Assaí

Virgin Atlantic adia início de operação no Brasil por causa do coronavírus

A companhia aérea faria seu voo inaugural de Londres – São Paulo no dia 29 de março, e agora, a operação foi adiada para o dia 05 de outubro

Justiça do RS decide que Uber tem que reconhecer vínculo com motorista

Nesta semana, o tribunal superior da França também reconheceu direito de um motorista de ser considerado como funcionário da companhia norte-americana

Agenda

Nesta sexta-feira (06), os Estados Unidos divulgam diversos indicadores econômicos importantes para a economia como a taxa desemprego, o relatório de emprego, que contém a relação de salário e ganho médio por hora, e a balança comercial, com os valores exportados e importados pelo país no mês de janeiro.

Ainda ocorrem discursos de membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). E, por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença neste mundo: as que têm medo de tentar e as que têm medo de que você se dê bem.” — Ray Goforth, executivo