Bolsa bate recorde e fecha acima de 91 mil pontos

São Paulo – A bolsa paulista fechou o primeiro pregão do ano com o Ibovespa em máxima histórica, acima dos 91 mil pontos pela primeira vez, em meio a perspectivas favoráveis para a economia brasileira em 2019 e para o novo governo do país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 3,7 por cento, a 91.134,91 pontos, de acordo com dados preliminares, recorde de fechamento. No melhor momento do dia, alcançou 91.478,84 pontos, também maior nível já registrado durante um pregão.

O volume financeiro na sessão somava 15,85 bilhões de reais.