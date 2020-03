Ibovespa cai 4% pressionado por incertezas sobre impactos do coronavírus

São Paulo – O pacote de 750 bilhões de euros anunciado pelo Banco Central Europeu foi insuficiente para reduzir o pessimismo dos investidores sobre os efeitos econômicos do coronavírus no mundo. Tendo no radar as perspectivas de uma possível recessão global, bolsas do mundo inteiro operavam no vermelho nesta quinta-feira (19).

Por aqui, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, recuava 4,38% às 11h40 e ficava em 63.962 pontos. Ontem (18), a bolsa brasileira teve o sexto circuit breaker em duas semanas e encerrou na pior pontuação desde julho de 2017. O mecanismo interrompe as negociações quando o Ibovespa supera uma queda de 10%.

Segundo Thiago Salomão, analista da Rico Investimentos a alta volatilidade não deve acabar tão cedo. “Vários bancos já revisaram suas projeções para PIB global, indicando retração na atividade para 2020 e aqui no Brasil começam as adoções das ações emergenciais como fechamento de lojas e shoppings”, comentou em nota.

Em um cenário de altíssima volatilidade, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, não descarta mais um circuit breaker. “Preocupa quando a gente vê até ativos como o ouro caindo. Está todo mundo nesse mesmo contexto. Enquanto tudo tiver fechado [devido ao coronavírus], o desespero social vai prevalecer”, disse. Embora considerado porto-seguro em tempos de crise, o ouro futuro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York acumula desvalorização de 5,85% em março.

Na B3, as ações da Smiles (controlada pela companhia aérea GOL) e da agência de turismo CVC voltavam a liderar as perdas do Ibovespa, caindo cerca de 18%. Diretamente afetadas pelo menor fluxo de pessoas em função do coronavírus, as empresas do setor de viagens amargam as piores quedas do ano, acumulando mais de 80% de desvalorização.

Na outra ponta, as ações da fabricante de motores Weg subiam 5,44%, após a companhia anunciar que irá pagar aos acionistas 63,4 milhões de reais em juros sobre capital próprio.