Ibovespa cai após interferência do governo na Petrobras; dólar sobe

São Paulo — A bolsa paulista mostrava fraqueza na manhã desta sexta-feira, com mercado ainda observando o processo de articulação política em relação à reforma da Previdência e com as atenções voltadas para a interferência do governo no aumento de preço de diesel pela Petrobras. Às 10:17, o Ibovespa caía 0,95 por cento, a 93.856,19 pontos.

Dólar

O dólar subia com força ante o real no início do pregão desta sexta-feira, 12, com investidores de olho na tramitação da reforma da Previdência, mais notadamente sob a percepção de que a articulação política segue frágil.

Às 9:05, o dólar avançava 0,56 por cento, a 3,8785 reais na venda

No pregão anterior, a divisa fechou com avanço de 0,86 por cento, a 3,8570 reais na venda, maior alta diária em duas semanas.

O dólar futuro subia cerca de 0,5 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.