Ibovespa cai mais de 3% e dólar em R$ 3,70 após Copom

São Paulo – O Ibovespa, principal índice da Bolsa, registrava perdas de 3,58% na tarde desta quinta-feira. O índice marcava na casa dos 83uol mil pontos.

Já o dólar operava em alta de 0,85% sendo negociado na casa dos 3,70 reais.

Ontem, o Copom surpreendeu ao mercado ao manter a taxa Selic em 6,50% ao ano. A expectativa do mercado era que houvesse uma nova redução, finalizando o ciclo de corte.

Destaques da Bolsa

Das ações que integram o índice, apenas 4 registravam valorização. Entre os destaques negativos estão as ações da BRF, que caíam 6,08%.

As ações são impactadas pela decisão da União Europeia que proibiu a importação de carne de frango de pelo menos 20 frigoríficos brasileiros. Doze deles pertencem à BRF. A proibição foi decidida com base em denúncias de fraudes cometidas por empresários e fiscais agropecuários federais, decorrentes da terceira fase da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, em março do ano passado.

Já na ponta positiva estão as ações da Eletrobras. Os papéis subiam 1,60%, sendo cotados na casa dos 19 reais. Uma notícia publicada pelo Valor Econômico afirma que a Câmara dos deputados deve encurtar a votação do projeto de lei sobre a privatização da companhia.

Segundo o jornal, a medida seria feita por meio de uma regra regimental e dispensaria a aprovação pelo Plenário.