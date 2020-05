Ibovespa cai com temores sobre duração da crise econômica mundial

A bolsa brasileira recua, nesta quinta-feira, 14, com o cenário externo desfavorável para o mercado acionário. Entre os investidores, ainda repercutem as falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de que a economia irá se recuperar de forma lenta. Também pesam negativamente as tensões entre China e Estados Unidos. Às 10h34, o Ibovespa, principal índice de ações recuava 2,27% e marcava 76.006,60

Depois de representantes de cada um dos dois países reafirmarem o compromisso de cumprir o acordo comercial de janeiro, na sexta-feira passada, a preocupação em torno da questão voltou a ganhar força nesta semana. Ontem, o presidente Donald Trump voltou a responsabilizar a China pela pandemia de coronavírus covid-19 e disse, em sua conta no Twitter, que nem “cem acordos comerciais” fariam a diferença.

“As evidências de uma recessão econômica profunda continuam acumulando e o ceticismo em torno da sustentabilidade da recuperação dos mercados verificada em abril mantém as bolsas operando em tom negativo”, afirmaram, em relatório, analistas da Guide Investimentos.

Nesta manhã, os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego dos EUA, apontaram para mais 2,981 milhões demissões. A quantidade voltou a ficar acima da expectativa média do mercado, que era de 2,5 milhões de pedidos. Desde meados de março, já são mais de 33 milhões de pedidos de auxílio desemprego no país.