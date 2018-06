Ibovespa cai 3% e renova mínima do ano

São Paulo – O Ibovespa, principal índice de ações da B3, desabou nesta quinta-feira, renovando a mínima no ano, com movimentos de ‘stop loss’ elevando o giro financeiro e acentuando perdas em um pregão já negativo por apreensões com o nebuloso cenário político-eleitoral no país.

No fechamento, de acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 3,17 por cento, a 73.704 pontos, menor patamar desde 20 de dezembro do ano passado. No pior momento, despencou 6,5 por cento, a 71.161 pontos, mínima intradia desde 16 de novembro de 2017.

O volume financeiro no pregão alcançava 19,36 bilhões de reais, muito acima da média diária de 2018 e de junho.