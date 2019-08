Ibovespa cai 2% em dia de pânico na Argentina; JBS e Marfrig ficam imunes

Os mercados no Brasil não foram poupados da turbulência que tomou conta da Argentina nesta segunda-feira (12). O principal índice da bolsa brasileira cedeu 2%, aos 101.915 pontos, com quase todas as ações no vermelho. Em forte baixa, os papéis de Petrobras, Vale e Itaú Unibanco e Bradesco ajudaram a pressionar o indicador.

As duas exceções do Ibovespa foram as processadoras de carnes JBS e Marfrig, que avançaram 5,6% e 3,6%, respectivamente. A americana Tyson Foods informou que sua fábrica de processamento de carne no Kansas ficará fechada após um incêndio na sexta-feira. As duas companhias têm operações nos EUA.

Moedas emergentes em queda livre

O dólar subiu fortemente ante o real nesta segunda, chegando a superar os 4 reais logo após a abertura dos negócios, em meio à aversão ao risco, adicionada à continuidade da tensão entre EUA e China. A moeda norte-americana avançou 1,05%, aos 3,9837 reais. O peso argentino encerrou em queda de 15,27 por cento, a 53,5 por dólar, depois de atingir mais cedo a mínima recorde de 65 por dólar, segundo operadores.

Corrida para precificar eleição argentina

O mercado mostrou grande nervosismo após a derrota do presidente da Argentina, Mauricio Macri, nas eleições primárias realizadas na véspera no país. O resultado põe em xeque a reeleição do mandatário no pleito geral de outubro e coloca a oposição como favorita na disputa.

Os eleitores argentinos rejeitaram com ênfase as políticas econômicas austeras de Macri. A coalizão que apoia o candidato de oposição Alberto Fernández, cuja companheira de chapa é a ex-presidente Cristina Kirchner, liderava com 47,3% dos votos, uma vantagem de 15 pontos percentuais.

“Como também somos um país emergente, acabamos entrando no mesmo pacote de países com economia fragilizada pelo olhar dos investidores internacionais. E sofremos em conjunto, assim como o México e a África do Sul, que também enfrentam perdas”, afirmou em relatório o estrategista-chefe da consultoria independente Levante Ideias de Investimento, Rafael Bevilacqua.

O receio dos investidores é que o país abandone as políticas de ajuste fiscal e liberdade econômica de Macri, voltando às medidas populistas dos governos de Nestor e Cristina Kirchner. As preocupações cresceram após Fernández afirmar que pretende ampliar benefícios e investimentos em escolas com os recursos do pagamento de juros da dívida argentina.

A vitória dos peronistas Fernández e Kirchner “abre caminho para o retorno do populismo de esquerda que muitos investidores temem”, disse a consultoria Capital Economics em nota.

Em relatório enviado a clientes, analistas da Rico Investimentos afirmaram que o mercado “odiou” o resultado porque “o governo de Cristina Kirchner adotou um modelo econômico que praticamente afundou a economia para a crise que ainda se encontra, nacionalizando empresas, manipulando dados oficiais e provocando repulsa aos investidores”.

Macri assumiu o poder em 2015 com promessas de recuperar o país através de uma onda de liberalização. Mas a recuperação prometida não se materializou e a Argentina está em recessão com inflação de mais de 55%. Uma forte crise financeira no ano passado afetou o peso e forçou Macri a tomar um empréstimo junto ao FMI em troca da promessa de equilibrar o déficit argentino.

Ações argentinas em queda livre

O Merval, um dos principais índices da Bolsa de Comércio de Buenos Aires, fechou em forte baixa de 30%, aos 27.940 pontos, nesta segunda-feira (12). O fundo que reproduz o índice MSCI Argentina, o ARGT, abriu em baixa de 27%.

As ações argentinas figuraram entre as piores perdas no Nasdaq, com as ADRs (recibos de ações negociados em NY) despencando. O papel da estatal petroleira YPF cedeu acima de 30%. A siderúrgica Ternium recuou acima de 15%.