São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira com o Ibovespa ligeiramente no azul, com as atenções voltadas para a esperada votação da reforma da Previdência marcada para essa sessão, com as ações da BRF entre as maiores quedas após nova fase da operação Carne Fraca.

Às 10:10, o Ibovespa subia 0,3%, a 105.056,94 pontos.