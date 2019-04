São Paulo — A bolsa paulista começava com o Ibovespa no azul nesta quarta-feira, 17, com agentes financeiros repercutindo números melhores sobre a economia chinesa e o desfecho de reunião sobre a política de preços da Petrobras , sem tirar o foco de atenções as discussões da reforma da Previdência.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,47 por cento, a 94.777,53 pontos.