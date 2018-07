Ibovespa avança em sessão sem NY; Eletrobras dispara

São Paulo – O Ibovespa subia na manhã desta quarta-feira, em sessão que não terá a referência de Wall Street por feriado nos Estados Unidos, o que deve também reduzir o volume de negócios, com as ações da Eletrobras em destaque, disparando mais de 10 por cento.

Às 10:38, o Ibovespa subia 0,49 por cento, a 74.027 pontos. O volume financeiro somava 499,7 milhões de reais.

As bolsas em Nova York estão fechadas em razão do feriado do Dia da Independência. Na Europa, os pregões não tinham um viés único e as praças asiáticas recuaram, com o foco ainda voltado para desdobramentos da disputa comercial entre EUA e China.

No front doméstico, pesquisa do DataPorder360 reiterou o horizonte nebuloso para a disputa presidencial de outubro, com percentual ainda elevado de entrevistados afirmando que votariam em branco ou nulo, de 31 por cento.

“Os números reforçam o quadro de incerteza do cenário eleitoral e, por ora, em nada alteram a dinâmica política do país”, disse um gestor de uma administradora de recursos do Rio de Janeiro.

Do panorama econômico, dados mostraram que a produção industrial despencou 10,9 por cento em maio, afetada pela greve dos caminhoneiros, enquanto o setor de serviços teve a maior contração em 7 meses em junho.

DESTAQUES

– ELETROBRAS ON e ELETROBRAS PNB saltavam 14,5 e 14,8 por cento, respectivamente, após a Câmara dos Deputados aprovar na noite de terça-feira regime de urgência para projeto sobre privatização de distribuidoras da empresa.

– EMBRAER tinha elevação de 2,5 por cento, apoiada em expectativas sobre um desfecho positivo para uma potencial combinação dos negócios da fabricante brasileira de aeronaves com a norte-americana Boeing.

– JBS valorizava-se 1,94 por cento, tendo no radar que o conselho de administração da empresa de alimentos aprovou programa de recompra de até 10 por cento das ações da companhia em circulação no mercado a partir de 9 de agosto.

– BRF avançava 1,13 por cento, ainda sob o efeito do anúncio de um plano de desinvestimentos para reduzir dívidas. O jornal o Estado de S.Paulo também traz nesta quarta-feira que a empresa negocia com bancos alongamento de dívidas.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíam 0,63 e 0,76 por cento, respectivamente, em sessão de fraqueza dos preços do petróleo no exterior.

– VALE subia 0,6 por cento, buscando reverter as perdas iniciais, quando foi pressionada pela queda dos preços do minério de ferro na China.

– BB SEGURIDADE caía 0,37 por cento, após mudança de comando e dados do setor de seguros. O Banco do Brasil nomeou Antônio Maurício Maurano para a presidência do braço de seguros e previdência do banco.