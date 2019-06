São Paulo – A bolsa paulista começava a terça-feira no azul, com o pregão brasileiro alinhado ao viés positivo em praças acionárias no exterior e agentes financeiros atentos à comissão especial da reforma Previdência na Câmara dos Deputados, que deve começa a discutir parecer do relator da matéria, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Às 10:02, o Ibovespa subia 0,2 %, a 97.821,09 pontos.