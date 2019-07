São Paulo — O Ibovespa não mostrava uma tendência clara nos primeiros negócios desta quinta-feira, tendo balanços corporativos sob os holofotes, com Ambev disparando 5% após resultado acima do esperado, enquanto Bradesco pesava negativamente apesar da alta de 25% no lucro recorrente.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,04 %, a 104.165,13 pontos.