Ibovespa avança com Petrobras e expectativas sobre política

São Paulo – O Ibovespa avançava mais de 2 por cento nesta sexta-feira e operava acima de 80 mil pontos, guiado pelas ações da Petrobras após lucro trimestral de mais de 10 bilhões de reais, com investidores também repercutindo positivamente os últimos desdobramentos do panorama eleitoral.

Às 11:27, o Ibovespa subia 2,37 por cento, a 81.527,28 pontos. O volume financeiro somava 3,45 bilhões de reais.

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, confirmou em entrevista na quinta-feira a escolha da senadora Ana Amélia (PP-RS) como candidata à vice-presidente em sua chapa, com agentes financeiros avaliando que a medida fortalece o tucano, enquanto enfraquece outros candidatos.

O sócio da gestora Galt Capital, Igor Lima, afirmou que a decisão reforça o discurso de Alckmin de que vai se aliar ao melhor de cada partido ao mesmo tempo em que ele ganha uma vice forte pelo voto feminino e no Sul, região onde historicamente o PSDB pode ter mais força do que atualmente.

Além disso, ele também cita que o movimento mostra capacidade de planejamento e execução do tucano, exatamente o oposto dos outros candidatos, que têm sofrido com alianças fracassadas e tido dificuldade para atrair vices.

Também no radar estava pesquisa da XP Investimentos, que manteve o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, à frente nas intenções de votos para a Presidência em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Alckmin manteve o desempenho do levantamento anterior.

Destaques

– PETROBRAS e PETROBRAS ON subiam 4,56 e 5,61 por cento, respectivamente, após fechar o período de abril a junho com o melhor resultado trimestral desde o segundo trimestre de 2011, disparando mais de 3 mil por cento ante os 316 milhões de reais apurados no mesmo período do ano passado. Para o Itaú BBA, a petrolífera de controle estatal divulgou números sólidos. A Petrobras ainda anunciou distribuição de 652,2 milhões de reais em juros sobre capital próprio no dia 23 de agosto.

– VIA VAREJO UNIT avançava 3,95 por cento, novamente apoiada em expectativas relacionadas à venda da fatia do GPA na companhia de varejo. O jornal O Estado de S. Paulo também publicou nesta sexta-feira que o GPA espera concluir o processo de venda da Via Varejo em outubro.

– ULTRAPAR tinha alta de 6,7 por cento, no segundo pregão de forte recuperação, tendo como pano de fundo melhora na recomendação por analistas do Santander para ‘comprar’, apesar de forte corte no preço-alvo, com Christian Audi e Gustavo Allevato avaliando que o segundo semestre de 2018 poderia ser um ponto de virada para as duas operações mais importantes do grupo –distribuição de combustíveis e produtos químicos. No ano, os papéis ainda acumulam queda de mais de 38 por cento.

– B2W ganhava 4,82 por cento, no terceiro pregão seguido de alta. Analistas do Itaú BBA liderados por Thiago Macruz elevaram a recomendação para as ações da empresa de varejo eletrônico para ‘compra’, com preço-alvo de 37 reais, após reavaliar o potencial de geração de caixa inerente à mudança da empresa para o marketplace, conforme relatório a clientes nesta sexta-feira.

– GOL subia 3,68 por cento, também na ponta positiva do Ibovespa. Analistas do Credit Suisse elevaram o preço-alvo das ações da companhia aérea para 15,30 reais ante 8,50 reais anteriormente, embora tenham mantido a recomendação ‘neutra’ de acordo com relatório distribuído a clientes, no qual eles revisaram estimativas para a companhia aérea.

– SUZANO cedia 2,43 por cento, com o setor de papel e celulose como um todo no vermelho, em sessão de queda do dólar ante o real.