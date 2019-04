São Paulo — A bolsa paulista tinha o Ibovespa no azul nos primeiros negócios desta terça-feira, véspera de feriado, marcada por noticiário corporativo vigoroso, com Magazine Luiza liderando os ganhos com alta de 4 por cento após anunciar acordo para comprar a Netshoes.

Às 10:12, o Ibovespa subia 0,43 por cento, a 96.603,86 pontos.