São Paulo — O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta terça-feira, em linha com praças acionárias no exterior, com agentes financeiros também repercutindo positivamente aprovação pelo Senado de medida provisória do combate a fraudes no INSS, considerada peça importante para a implantação da reforma da Previdência.

Às 10:16, o Ibovespa subia 0,59 %, a 97.590,54 pontos.