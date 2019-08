Ibovespa avança com cenário externo favorável; BB sobe e Ambev recua

São Paulo — A bolsa paulista mostrava viés positivo nesta quinta-feira, favorecida pelo cenário externo benigno, com papéis de mineradoras e siderúrgicas entre as maiores altas do Ibovespa e investidores analisando novos balanços corporativos, entre eles o do Banco do Brasil.

Entre os destaques de alta estavam as ações da Azul, que divulgou mais cedo reversão de resultado negativo com lucro líquido no segundo trimestre e aumento de projeções de oferta no mercado doméstico neste ano. Os papéis da companhia subiam 2,3 por cento.

Na ponta negativa estavam as ações da Ambev, em meio a notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo que cita delação de Antonio Palocci implicando a empresa em pagamentos aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além dele próprio. As ações da companhia recuavam 1,45 por cento.

Às 10:35, o Ibovespa subia 0,8%, a 103.602,38 pontos.