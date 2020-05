Ibovespa avança com alívio de tensão comercial e dados de emprego nos EUA

A bolsa brasileira sobe, nesta sexta-feira, 8, puxada pelo cenário externo positivo, com os investidores repercutindo a melhora da relação entre China e Estados Unidos e os dados de emprego americanos. Às 10h31, o ibovespa, principal índice de ações, subia 1,71% e marcava 79.435,66 pontos.

Divulgado nesta manhã, o payroll de abril, embora tenha sido um dos piores da história, saiu melhor do que as expectativas do mercado, que previa um cenário ainda mais catastrófico. No mês, foram fechados 20,5 milhões de postos de trabalho, fazendo a taxa de desemprego saltar de 4,4% para 14,7% – abaixo dos 16% esperados pelos economistas.

O dado foi ruim, mas o mercado é baseado em expectativa. E a expectativa era de um corte [de empregos] ainda maior”, afirmou Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Segundo Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos, entre os investidores há a sensação de que o pior da crise do coronavírus já tenha passado. “Nos EUA, os desemprego aumentou muito mais rápido, mas também volta muito mais rápido.”

Embora o payroll tenha dado mais um impulso às bolsas globais, o clima nos mercados já vinha positivo, com o maior otimismo sobre a relação entre China e Estados Unidos. Em telefonema nesta madrugada, representantes dos dois países reafirmaram o compromisso de manter a primeira fase do acordo comercial.