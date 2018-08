São Paulo- A semana começou com o Ibovespa fechando em alta de quase 2 por cento, favorecido pelo maior apetite a risco no mercado global, mas o giro financeiro foi reduzido, diante de um cenário eleitoral ainda recheado de incertezas no Brasil.

De acordo com dados preliminares, o principal índice de ações da B3 subiu 1,98 por cento, a 77.769,86 pontos. O volume financeiro, contudo, somava 6,8 bilhões de reais, contra uma média diária de 11,2 bilhões de reais.