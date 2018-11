Ibovespa avança 0,22% após pregão com menor liquidez e feriado nos EUA

São Paulo – O Ibovespa fechou no azul nesta quinta-feira, 22, pela primeira vez nesta semana, em pregão de baixa liquidez pela ausência de Wall Street dado o feriado nos EUA, com a ação do Banco do Brasil atingindo máxima histórica em meio a notícias sobre a escolha do presidente do banco de controle estatal para o próximo governo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,22 por cento, a 87.459,22 pontos, segundo dados preliminares.

O volume financeiro estava em apenas 6,3 bilhões de reais, bem abaixo da média diária do mês de 15,7 bilhões de reais.