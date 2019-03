Ibovespa acumula queda de 3,2% na semana

O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, descolado de praças acionárias no exterior, tendo Petrobras entre as maiores pressões de baixa na esteira do recuo do petróleo e refletindo posições mais cautelosas antes de fim de semana prolongado no Brasil pelo Carnaval.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,86 por cento, a 94.761,55 pontos, conforme dados preliminares. O volume financeiro somava 12,48 bilhões de reais.

Na semana, acumulou declínio de 3,2 por cento, também de acordo com números antes do ajuste de fechamento.